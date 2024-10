Milano capitale dello Spazio: al via l'IAC, il più grande Congresso Spaziale della storia

Si è aperto a Milano il Congresso Internazionale di Astronautica (IAC) 2024, il più grande incontro mai organizzato nel settore spaziale, con oltre 11mila partecipanti e 30 astronauti presenti. L'evento, trasmesso anche sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha visto la partecipazione di leader globali dell'industria e delle agenzie spaziali. Il presidente della Federazione Astronautica Internazionale, Clay Mowry, ha evidenziato come sostenibilità e cooperazione internazionale siano i temi centrali di questa 75esima edizione. Tra gli oggetti in esposizione, spiccano campioni dell'asteroide Bennu e della Luna.

Il Presidente Mattarella e il rinascimento dello spazio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia inaugurale, accolto dalle autorità locali e nazionali. Tra gli ospiti anche il ministro delle Imprese Adolfo Urso e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, ha parlato dello "spazio come volto del nuovo rinascimento", sottolineando l'importanza della collaborazione pubblico-privato e l'integrazione delle tecnologie digitali nel settore spaziale.

Urso: "Utilizzare lo Spazio a fini pacifici è una necessita"

"Il titolo scelto per questo congresso, 'Spazio responsabile per la sostenibilità', non è uno slogan, ma un obiettivo, un programma denso di valori, impegni e inclusività e l'utilizzo dello Spazio a fini pacifici oggi ancora è più importante, una necessità". A dirlo è il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla cerimonia di apertura dell'International Astronautical Congress 2024. Per il ministro "la collaborazione multilaterale in ambito spaziale deve essere un esempio e un modello. Questa collaborazione deve coinvolgere anche il mondo delle imprese e della ricerca. La presenza del presidente della Repubblica - ha aggiunto - sottolinea l'importanza che l'Italia attribuisce al settore spaziale, uno dei settori trainanti dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica con enormi ricadute sociali. La scelta di Milano non è casuale, Milano da sempre coniuga innovazione e tradizione, rappresenta l'eccellenza dello spirito italiano che guarda con determinazione al futuro senza dimenticare le radici del passato. Tenere il congresso in Italia - ha concluso - è un tributo alle capacità del Paese che ha saputo affermarsi come protagonista nelle tecnologie spaziali fin dagli anni '60".

Italia protagonista nella cooperazione spaziale

Teodoro Valente, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha sottolineato il ruolo di primo piano che l’Italia può giocare nell’esplorazione spaziale. Secondo Valente, questa occasione offre grandi opportunità di cooperazione globale, favorendo la costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile. L’esplorazione dello spazio, ha concluso, può essere una chiave per promuovere la pace, unendo i Paesi in una sfida comune.