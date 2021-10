Cappello (Lavoro e attività produttive): "Ripartenza economica e sociale"



“Ringrazio il Sindaco Beppe Sala per la fiducia accordata. Sento l’onore e l’enorme responsabilità per il compito che mi ha voluto assegnare in Giunta. Proverò a interpretare con il massimo impegno il mandato che gli elettori hanno assegnato al Sindaco e alla lista dei Riformisti: proseguire nella buona amministrazione del primo mandato ma soprattutto creare le condizioni per una vera ripartenza economica e sociale dopo la pandemia". Queste le parole di Alessia Cappello, portavoce de I Riformisti e coordinatrice di Italia Viva Milano, nominata Assessore al lavoro e attività produttive.



"La prima cosa che intendo fare è inaugurare una stagione di confronto e dialogo con tutte le parti produttive e sociali della città, ascoltarne idee e necessità, raccoglierne le proposte. L'incarico che mi è stato affidato è a maggior ragione importante e delicato in questa fase di ripresa nella quale, come ha detto il Sindaco, ci sono grandi spazi da riempire e bisogna stimolare lo sviluppo attraverso la collaborazione con gli imprenditori", ha concluso la neo assessora