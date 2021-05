Milano: Carla Fracci è grave, preoccupazione per la sua salute



Carla Fracci verserebbe in gravi condizioni di salute. Nata il 30 agosto 1936 è una delle più famose ballerine di tutti i tempi, nonchè simbolo della Scala e di Milano. Nella sua lunga carriera ha danzando coi più illustri ballerini della storia: da Rudolf Nureyev a Vassiliev, da Baryshnikov a Bortoluzzi, da Murru a Bolle. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera la Fracci ègrave e c'è grande preoccupazione tra chi le sta vicino.

La Fracci viene universalmente considerata come una delle più grandi ballerine del '900. Nel 1981 il New York Times la definì prima ballerina assoluta. La sua notorietà si lega alle interpretazioni di ruoli romantici e drammatici, quali Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini, Medea. Ha danzato con vari ballerini, tra i quali Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev, Henning Kronstam, Mikhail Baryshnikov, Marinel Stefanescu, Alexander Godunov, Erik Bruhn, Gheorghe Iancu, Roberto Bolle. Da Giselle danzata con Bruhn viene tratto un film nel 1969. Ha interpretato Medea, Concerto barocco, Les demoiselles de la nuit, Il gabbiano, Pelléas et Mélisande, Il fiore di pietra. Il marito e regista Beppe Menegatti si occupa della regia di quasi tutte le creazioni da lei interpretate. Eugenio Montale le dedicò una poesia, La danzatrice stanca, inserita nel Diario del '71 e del '72, uscito nel 1973.