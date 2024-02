Milano celebra Capodanno cinese. Sala: presenza importante per noi

Milano festeggia il Capodanno cinese. Le celebrazioni per l'anno del Dragone si sono tenute quest'anno all'Arco della Pace, dove la piazza si e' riempita di cittadini e tanti curiosi. Questa festa, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha portato il suo saluto, "e' importante per la comunita' cinese che e' molto ampia, infatti tra Milano e provincia contiamo 33 mila cinesi di origine, e tanti sono diventati italiani. E' una presenza importante anche per la nostra economia con 8 mila imprese".

Milano celebra Capodanno cinese, "festa di integrazione"

"Noi - ha continuato - siamo una citta' che crede sempre nell'idea che l'insieme delle culture porta valore e non e' un pericolo. Entriamo nell'anno del Dragone, quindi energia e prosperita' e ce n'e' bisogno. Questa comunita' a Milano e' molto importante, momenti come questi sono utili per far vedere come a Milano ci sia sempre voglia di integrazione", ha concluso. Un inno alla fratellanza tra popoli anche dal console generale a Milano Liu Kan: "La festa del Capodanno e' una festa di integrazione, la festa piu' importante per tutti i cinesi. La parata del dragone che facciamo ogni anno e' un simbolico evento che dimostra fratellanza e amicizia tra il popolo cinese e quello italiano".