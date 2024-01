Milano: cena del primo dell'anno per senzatetto, questa volta senza multa

A Milano cotechino, lenticchie e un panettone per i senzatetto, questa volta senza multa. Circa 150 pasti completi garantiti dall'associazione Pro Tetto per la tradizionale cena del primo dell'anno per i clochard milanesi. E questa volta senza ricevere nessuna sanzione, a differenza della multa per occupazione abusiva di suolo pubblico ricevuta per il pranzo organizzato in Galleria insieme alla pagina Instagram 'MilanoBellaDaDio' alla Vigilia di Natale.

Il cenone per senzatetto in Corso Vittorio Emanuele

I circa 20 volontari della onlus hanno cucinato le pietanze in una cucina messa a disposizione da un oratorio di via Settala. I pasti sono poi stati serviti in serata ai senzatetto in Corso Vittorio Emanuele all'angolo con via San Pietro.