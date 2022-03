Milano, centauro 24enne non dà la precedenza e perde la vita in un incidente

Milano, motociclista 24enne non dà la precedenza e perde la vita in un incidente

Un ragazzo di 24 anni è morto nella serata di ieri, martedì 29 marzo, tra via Bergamo e via Maffei a Milano. Il giovane vittima di un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.30. Il 24enne era in sella alla sua Yamaha ed avrebbe preso via Morosini senza dare la precedenza ad una Volvo che stava sopraggiungendo. All'arrivo dei soccorritori il centauro era in condizioni disperate. Stabilizzato sul posto, è stato condotto al Policlinico, dove è morto poco dopo. Per fare luce sulla esatta dinamica dell'incidente indagano gli agenti di Polizia locale di Milano.

