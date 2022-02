Milano, chi sarà il nuovo procuratore? In lizza Viola, Romanelli e Amato

Viola, Romanelli e Amato si contendono la procura di Milano

Sono tre i candidati in corsa per la guida della procura di Milano. La commissione per gli incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura ha infatti votato tre proposte alternative: due voti sono andati al procuratore generale di Firenze Marcello Viola e uno ciascuno al procuratore aggiunto di Milano, Maurizio Romanelli, e al capo della Procura di Bologna Giuseppe Amato.

Queste le proposte che la Quinta Commissione presentera' al plenum, che dovra' scegliere, nelle prossime settimane, in questa 'rosa', il successore di Francesco Greco alla guida dei pm milanesi