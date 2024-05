Milano, chi sostituirà Maran (se verrà eletto)? Si fanno due nomi...

Milano, chi sostituirà Maran ( se verrà eletto)?

Se l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran, verrà eletto alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, si libererà un posto in Giunta a Milano. Il Pd a quel punto - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - vedrebbe naturale promuovere l'attuale capogruppo. Filippo Barberis. Ma il sindaco Beppe Sala vorrebbe dare l’idea di una scossa, aprendo in questo modo due ipotesi: una potrebbe essere un nome esterno, l’altra invece riguarderebbe Marco Mazzei, rappresentante dell'area milanese più "integralista" in tema di mobilità. Del resto il primo cittadino sulla questione aveva già in passato sottolineato che se un partito accetta che un suo assessore si dimetta per fare altre cose, non deve aspettarsi in automatico di proporne un altro. Come dire, la partita è aperta.