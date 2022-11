Milano, chiude il McDonald's in San Babila. Lo storico ritrovo dei paninari

Chiuderà il 6 dicembre la sede di McDonald's in San Babila a Milano. I 35 lavoratori - come riporta il dorso milanese del Corriere della Sera - del punto vendita all’angolo tra corso Europa e largo Toscanini non perderanno il posto: assicurano infatti i sindacati che ogni operatore e dirigente ha scelto dove ricollocarsi, perlopiù tra piazza Duomo e Galleria Ciro Fontana. Non potrà essere ricollocato, invece, il luogo storico e simbolico che ospita il fast food americano. E che, negli anni Ottanta, è stato il ritrovo dei paninari, la sottocultura milanese, indiscussa protagonista di questo angolo d’America dove nel 1981 aprì il primo Burghy d’Italia.

La storia del Burghy a Milano in San Babila

Burghy in San Babila è stato a lungo parte dello status del paninaro.Riconoscibile dalle sue scarpe Timberland, dai piumini Moncler ma anche dalle giacche stile montone e cappotti over-size, accessori Naj-Oleari e zaino Invicta. E ancora gli intramontabili Levi’s retti da cintura El Charro.