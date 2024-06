Milano, chiude l'allacciamento tra A1 e A50 Tangenziale Ovest

Milano, chiuso allacciamento tra A1 e A50 Tangenziale Ovest

Sull’autostrada A1 Milano-Napoli dalle 23:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 giugno sarà chiuso, per chi viene da Milano, il ramo di allacciamento sulla A50 Tangenziale ovest di Milano, verso la A8 Milano-Varese. Questo per permettere il proseguimento dei lavori di competenza di Milano Serravalle Tangenziali.

Come riprendere l'itinerario

Per ovviare al temporaneo problema, si consiglia l’uscita allo svincolo di San Giuliano, al chilometro 2 + 200 della A1, da lì è sufficiente seguire le indicazioni per Locate Triulzi-Opera, immettersi sulla SP412 della Val Tidone verso Milano e continuare sulla A50 Tangenziale ovest, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A8 Milano-Varese.