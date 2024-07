Demolizione del campo nomadi di via Bonfadini a Milano

Milano, chiuso il campo rom di via Bonfadini

"Da questa mattina la Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri stanno effettuando lo sgombero per la chiusura definitiva del campo rom. Il Comune di Milano, in collaborazione con la Prefettura, con un lavoro che ha visto insieme Welfare, Casa, Polizia Locale, Demanio, Mobilita', Ambiente, Municipio 4, aveva deliberato la chiusura del campo ad aprile 2024, secondo le linee guida rom approvate nel novembre 2012, dove si indicano le ragioni e le modalita' per superare i campi rom". Lo scrive Marco Granelli, Assessore alla Sicurezza di Milano, sul suo profilo Facebook.

Campo rom di via Bonfadini, "smascherato traffici e condotte illecite"

"Tre le ragioni - continua Granelli - : i campi sono diventati luoghi che non permettono una vita dignitosa delle persone e anzi rendono piu' difficile un pieno sviluppo e integrazione delle persone che li abitano, soprattutto donne e giovani; sono luoghi chiusi che alimentano la criminalita' e il degrado; sono luoghi che presentano problematiche ambientali e di igiene. Il campo rom di via Bonfadini era ormai monopolizzato da alcune famiglie che praticavano incessantemente furti di auto e moto, ne usavano i pezzi e bruciavano le carcasse. Proprio stanotte l'ultimo incendio. Per questo siamo intervenuti, dopo che Polizia Locale con numerose indagini aveva smascherato i traffici e le condotte illecite".