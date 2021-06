“Milano, ci siamo”, parte la campagna elettorale di Forza Italia

“Milano, ci siamo”, è il titolo della convention con cui Forza Italia lancia, venerdì 25 giugno, la sua campagna elettorale per le elezioni comunali. La convention - organizzata dal Commissario Coordinatrice cittadina Cristina Rossello e dal Commissario coordinatore regionale Massimiliano Salini - si terrà a Palazzo delle Stelline a partire dalle 17. Interverranno il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, il ministro Mariastella Gelmini e la responsabile dei Rapporti con gli alleati Licia Ronzulli.

Tra gli altri saranno presenti - riporta Mianews - anche i rappresentanti locali del partito: Gianluca Comazzi (capogruppo in Regione Lombardia), Marco Bestetti (presidente di Municipio), Giulio Gallera (presidente della Commissione Bilancio in Regione Lombardia), Fabrizio De Pasquale (capogruppo in Consiglio comunale a Milano) e Alan Rizzi (sottosegretario in Regione Lombardia) e i molti dei prossimi candidati della squadra milanese.