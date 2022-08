Milano, cinghiale in Darsena: intervengono i sommozzatori

I sommozzatori e il Saf sono stati impegnati all'alba di questa mattina per recuperare un cinghiale in acqua in Darsena, a Milano. Il recupero è stato reso difficile dalle ottime capacità natatorie dell'animale. Oltretutto il cinghiale si era infilato in un cunicolo.