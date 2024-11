Al via "Milano Circolare", il Catalogo per promuovere l’Economia circolare e sostenibile

Milano si conferma protagonista dell'innovazione e della sostenibilità con il lancio del Catalogo Milano Circolare. Questo nuovo strumento, promosso dalla Giunta comunale, mira a mettere in rete le realtà che operano nel settore dell’economia circolare. Aperto a imprese, startup, associazioni e altri soggetti pubblici o privati con sede nel capoluogo lombardo, il catalogo è una piattaforma pensata per dare visibilità alle attività che promuovono il riciclo, l’upcycling e altre pratiche sostenibili, coinvolgendo settori chiave come la moda, il tessile, l’arredamento e i beni di consumo.

L’iniziativa risponde a un preciso obiettivo: supportare lo sviluppo di nuove collaborazioni, tra cittadini e imprese, e stimolare la creazione di progetti innovativi che contribuiscano al benessere economico, sociale e ambientale di Milano. Questo si inserisce nel più ampio quadro delle politiche ambientali cittadine, come il Piano Aria e Clima e il Piano d’azione per la moda e il design circolari.

Un catalogo per promuovere l’innovazione e la sostenibilità

Il Catalogo Milano Circolare sarà suddiviso in quattro sezioni e includerà aziende, organizzazioni non profit, liberi professionisti, università e centri di ricerca. Le realtà interessate a partecipare potranno iscriversi e, se attive nel campo dell’economia circolare, ricevere supporto dal Comune per realizzare e sviluppare nuovi progetti. Le proposte potranno riguardare attività come il riutilizzo di materiali, l’ecodesign, la riparazione e la rigenerazione di prodotti, il noleggio e la trasformazione di beni a fine vita.

Inoltre, tutte le attività iscritte potranno usufruire di uno strumento di misurazione degli impatti, sviluppato in collaborazione con il progetto MUSA Spoke 5, finanziato dal PNRR, per monitorare gli effetti delle iniziative circolari e migliorarle ulteriormente. Questo strumento sarà utile anche per favorire la crescita di progetti pilota che contribuiscono alla sostenibilità urbana.

Assessora Cappello: "Promuovere l’economia circolare per un futuro migliore"

Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico, sottolinea l’importanza di creare una rete tra le realtà che si occupano di economia circolare. "Supportare la nascita e la collaborazione di attività legate all’economia circolare è fondamentale per promuovere un cambiamento positivo nella nostra città", ha dichiarato. "Questi modelli generano valore economico, sociale e ambientale, e sono una risorsa chiave per la sostenibilità del territorio."