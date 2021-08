Milano, città aperta per ferie: cosa fare e visitare a Ferragosto

Sarà un Ferragosto di arte e cultura quello che Milano offrirà ai cittadini e ai visitatori della nostra città domenica 15 agosto. Resteranno infatti aperti con gli orari consueti tutti i musei civici e le mostre, sia quelle allestite nelle sale museali dedicate alle esposizioni temporanee sia quelle ospitate nelle sedi espositive, come Palazzo Reale e PAC Padiglione d’Arte Contemporanea.

In particolare, Palazzo Reale propone “Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600”, in programma fino al 22 agosto; “Divine e Avanguardie. Le donne nell'arte russa”, aperta fino al 19 settembre; “Prima, donna. Margaret Bourke-White”, prorogata fino al 29 agosto; “Marcello Lo Giudice. Sun and Oceans Paintings”, in programma fino al 29 agosto; e “Scolpite. Riflessioni fotografiche intorno alla statuaria femminile”, aperta fino al 5 settembre. (www.palazzorealemilano.it)

Il PAC ospita invece “Autoritratto”, la prima ampia personale di Luisa Lambri in Italia, e “Il Tempo delle Farfalle”, una selezione di opere dell’artista, giornalista e attivista curda Zehra Doğan, entrambe in programma fino al 17 settembre. (www.pacmilano.it)

Nelle sale espositive dei musei sono allestite: “Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento”, la grande mostra realizzata con il Louvre che resterà aperta al pubblico nelle sale viscontee del Castello Sforzesco fino al 24 ottobre (www.milanocastello.it); la retrospettiva su Mario Sironi, ospitata nelle sale del Museo del Novecento e visitabile fino al 27 marzo 2022 (www.museodelnovecento.org); per il ciclo Furla Series, la personale dell’artista iraniana Nairy Baghramian alla GAM Galleria d’Arte Moderna, in programma fino al 26 settembre (www.gam-milano.com).

La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria, sono quindi attive tutte le biglietterie. L’ingresso è contingentato – si consiglia quindi la prenotazione per assicurarsi l’ingresso ed evitare code – e la mascherina obbligatoria, come da disposizioni di legge. Si ricorda che per poter accedere alle sale è necessario esibire il Green Pass.