Milano, Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto

Claudio Sgaraglia è il nuovo prefetto di Milano. Sostituisce Renato Saccone. Romano, 63 anni, avvocato, nel marzo 1997 è stato inviato in missione a Brindisi per l'emergenza albanesi, nel 2008 è stato nominato sub-commissario della provincia di Roma. La sua nomina a prefetto è del 2010. Nel 2018 è diventato prefetto di Perugia, ruolo che ha mantenuto fino al 2020 quando è diventato capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.