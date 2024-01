Milano, con Memorabid al Gp di Imola per aiutare Emergenza Sorrisi

Un vero e proprio sogno. E’ questo quello che Aston Martin mette a disposizione di chi sarà disposto a fare la puntata più alta sostenendo Emergenza Sorrisi. L’iconico marchio britannico di vetture sportive ultra-lusso ad alte prestazioni ha deciso di scendere in pista, attivando un iniziativa benefica su Memorabid, la prima casa d’aste in Europa ad essere dedicata esclusivamente a memorabilia ed esperienze sportive, per sostenere il progetto benefico di Emergenza Sorrisi, associazione che si pone il fine di prestare assistenza sanitaria umanitaria nei paesi colpiti da guerre e insicurezza politica, con una particolare attenzione ai bambini con malformazioni del volto, sequele di ustioni, traumi di guerra, neoplasia e patologia oculistica e pediatrica. Il vincitore di questa asta, insieme ad un suo accompagnatore, vivrà l'emozione di assistere alla gara del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2024 ad Imola nell'esclusivo Paddock Club, area ospitalità Aston Martin. Il vincitore avrà inoltre modo di conoscere il due volte campione del mondo Fernando Alonso e visitare i box Aston Martin, respirando così tutta l'adrenalina del più importante appuntamento motoristico dell’anno.

Un contributo concreto alla causa di Emergenza Sorrisi

“Siamo enormemente felici di raccogliere l’invito di Aston Martin per dare un contributo concreto alla nobile causa di Emergenza Sorrisi aiutando bambini bisognosi di cure - ha sottolineato Alberto Zacchetti Ceriani, CEO e fondatore di Memorabid - . Considero un privilegio poter offrire un’esperienza così esclusiva e prestigiosa ai nostri utenti. Il motto di Memorabid è #bidyourdreams, punta per i tuoi sogni. Senz’altro quest’esperienza concretizza il sogno nel cassetto di qualsiasi appassionato di motori in Italia e nel mondo.” "Da sempre i fatti contano più delle parole. Questa disponibilità concreta di una Azienda Leader e di così grande importanza mondiale ci consentirà di operare tanti bambini che senza questo gesto non avrebbero avuto l'opportunità di iniziare a sorridere”, ha concluso Fabio Massimo Abenavoli, Presidente di Emergenza Sorrisi.



L’asta resterà attiva fino al 9 febbraio 2024 (le puntate si chiuderanno alle ore 19:00).Tutti gli appassionati possono fare la propria puntata al link diretto www.memorabid.com/astonmartin