Milano, confronto tra i candidati sindaco organizzato da Confcommercio

Venerdì 24 settembre Confcommercio Milano ospiterà quello che dovrebbe essere il primo confronto tra i candidati sindaco della nostra città. Il sindaco e gli altri candidati hanno dato conferma di partecipazione (con l’unica eccezione di Teodosio de Bonis che ha declinato l’invito).Il tema centrale del confronto, che sarà anticipato da un intervento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, saranno le priorità per Milano che ha intrapreso il faticoso percorso di ripresa economica e sociale per uscire dall’emergenza sanitaria.Confcommercio Milano ha attivato la piattaforma www.confcommerciopermilano.it per raccogliere le proposte del mondo del terziario per Milano.L’appuntamento del 24 settembre con i candidati sindaco - che sarà moderato dalla giornalista Simona Arrigoni – è in programma, nel rispetto delle regole anti-Covid, alle 10.30 a Palazzo Castiglioni (accesso su invito), la sede della Confcommercio milanese in corso Venezia 47. L’evento si potrà seguire in streaming su: www.confcommerciomilano.it.

Sala: "Bene, Confcommercio una garanzia"

"Bene, potrebbe essere il primo. Se guardo la mia agenda da qui al 24 settembre di spazi non ne ho tanti, certamente è importante che avendo così poco tempo i confronti si facciano in realtà strutturate dove già ci sono stati in passato. Indubbiamente Confcommercio fornisce questo tipo di garanzia. Tranne un candidato tutti gli altri hanno risposto, sono contento". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova piscina Parri Mengoni nel quartiere Bisceglie, in merito al confronto tra candidati sindaci organizzato dall'associazione di commercianti il prossimo 24 settembre. Per quanto riguarda la possibilità di un dibattito sul tema delle periferie con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, Sala ha aggiunto: "Non devo organizzarlo io; dal mio punto di vista non sfuggo ai confronti sempre coi limiti della mia agenda"