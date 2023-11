Milano: coniugi trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Si propende per l'ipotesi di omicidio-suicidio in merito alla coppia coniugi trovati morti nel pomeriggio di ieri nella loro casa di Corbetta, in provincia di Milano. Sarebbe stata la donna di 47 anni ad accoltellare nel sonno il marito di 54 anni e poi a uccidersi nel letto con lo stesso coltello.

Milano, la donna soffriva di problemi psichiatrici

E' quanto emerge dalle indagini dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. La donna - stando alle testimonianze raccolte, tra cui quella del figlio - soffriva ed era in cura per problemi psichiatrici che causavano frequenti litigi con il marito.