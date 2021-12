Milano conquista anche Babbo Natale e gli rifà il look

Milano cambia il Natale anche a Babbo Natale

“Milano: la città che cambia il tuo Natale” è la nuova campagna di comunicazione internazionale per promuovere il capoluogo lombardo di YesMilano: protagonista Babbo Natale che annoiato e trascurato. decide di volare a Milano per rifarsi il guardaroba e ritrovare l'entusiasmo. Nel video la Milano delle feste, fra luci, arte, cultura, divertimento e shopping.

La campagna natalizia sino a fine gennaio

A pochi giorni dal Natale, è il momento di un “Santa makeover”. Al via dal 15 dicembre, con un video di 90 secondi lanciato dai canali digitali YesMilano, la nuova campagna natalizia di Milano&Partners: “Milano: la città che cambia il tuo Natale”. Quale migliore destinazione per rinfrescare il “classico” look di Santa Claus se non Milano? Per lui shopping ma non solo, una vera collezione di eventi che raccontano le esperienze uniche che offre la città e che lasceranno il segno su un Babbo Natale rimesso a nuovo e rinfrancato per la notte dei regali.

Con questa campagna Milano&Partners presenta alcuni degli elementi distintivi del posizionamento di Milano: una città che si propone, in particolar modo verso i turisti più giovani, come una destinazione che offre un accesso unico al mondo dello stile e del gusto. La moda e il design accompagnano il visitatore non solo nello shopping, ma anche nella cultura, gastronomia e ‘nightlife’ di una città capace di reinventarsi continuamente. Babbo Natale ha la possibilità di visitare il più antico ‘department store’ del mondo, la Galleria Vittorio Emanuele II; di scoprire uno dei musei più affascinanti come la Pinacoteca di Brera e assaggiare una fetta di panettone in una tipica trattoria milanese; di divertirsi in un club e poi agghindarsi in smoking per assistere al Macbeth alla Scala di Milano.

Nel finale, Santa Claus prende un tram milanese per il Polo Nord, giusto in tempo per consegnare i regali ai bambini del mondo. Il video, ideato da Wunderman Thompson e prodotto da Movie Magic International, che confermano così il loro impegno per il rilancio della città dopo aver già firmato la campagna “Milano è sempre quella, perché non è mai la stessa” nel luglio 2020, sarà promosso da quest’oggi fino alla fine di gennaio, nei principali Paesi Europei a livello digitale per una campagna online di grande portata, che completa la campagna di affissioni con le foto scattate da FM e di visibilità sui principali circuiti di comunicazione audiovisiva a livello cittadino.

Milano la città che sa reinventarsi

“Vogliamo raccontare il nostro Natale con un video fresco e innovativo, che ci auguriamo possa fare letteralmente il giro del mondo e far conoscere la nostra bella città ovunque – dichiara Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Giovani –.Milano sa reinventarsi sempre, anche ora che stiamo provando a ripartire: sa regalare stimoli continui, in qualsiasi ambito e settore, e a Natale, in particolare, sa mostrare il meglio di sé. Quindi buon Natale a tutti i milanesi, ma anche ai turisti, ai visitatori, a chi a Milano non è mai venuto e a chi magari ci è venuto per lavoro e ora intende tornare per godersi a fondo la nostra città”. “Natale offre l'occasione per riscoprire le eccellenze della nostra città - fashion, design, food, cultura - elementi fondanti di un'offerta turistica unica, distintiva e riconoscibile – dichiara Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi –. La campagna che lanciamo oggi si inserisce, con creatività ed estro, nel quadro della strategia di valorizzazione e promozione del ‘brand Milano’ sui circuiti internazionali, obiettivo che Camera di commercio e Comune condividono con progettualità e azioni mirate, in un percorso più ampio di rilancio e crescita dell'attrattiva a favore delle imprese e del territorio”.

Lo spot, girato da Alessandro De Leo e accompagnato dal ritmo della traccia composta per l’occasione da Matteo De Marini e cantata dal rapper Dunkan, vuole rompere lo stereotipo secondo cui Milano sia meta principalmente di shopping e mostra come la città abbia molto di più da offrire. Il film chiude infatti con il claim: “Milano. It changes more than just your look”, un messaggio per invitare le persone a venire a Milano e a portare a casa con sé tutte le esperienze che la città regala, specialmente a Natale.

Una notte in regalo a chi viene in città

Milano&Partners, in collaborazione con SEA Milano Airports, Assolombarda, Confcommercio - Federalberghi Milano, Confesercenti - ATR e NEXI, ha inoltre lanciato la campagna Fly to Milano, che regala una notte in più in albergo ai visitatori che arrivano a Milano in aereo. La promozione, iniziata il 1° dicembre e che durerà fino al 31 marzo 2022, consentirà ai titolari di biglietti aerei per gli aeroporti di Malpensa o Linate, che prenotano almeno due notti in uno degli hotel aderenti, di prolungare il soggiorno per una notte gratis. Nonostante l’Europa sia attualmente alle prese con una recrudescenza della pandemia, Milano e la Lombardia stanno tenendo, grazie a una campagna di vaccinazione efficiente e ai rigorosi protocolli sanitari che hanno tenuto aperti negozi, teatri e musei.