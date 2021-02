Milano, consigliere di FdI dona due bagni chimici ai tassisti

Ieri il consigliere comunale Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia ha annunciato che, a spese sue, come privato cittadino, metterà a disposizione delle tassiste e dei tassisti milanesi due bagni chimici. Già dieci giorni fa il consigliere comunale milanese si era interessato alla situazione dei tassisti, che avevano organizzato una protesta contro le condizioni di abbandono in cui sarebbero stati lasciati dal Comune di Milano. E la questione dei bagni chimici, con i bar chiusi per l'emergenza sanitaria, era stata uno dei temi toccati.

"Assurdo che ad oggi l'Amministrazione non abbia risolto questo problema che colpisce tutti gli operatori pubblici, grazie mille Andrea Mascaretti", recita la nota di Taxi Service Milano. Aggiunge Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040: "Sono diversi mesi che lo ricordiamo ed evidentemente sono diversi mesi chele cose non sono cambiate in merito alla grave carenza di bagni pubblici in varie zone della città. La notte oltre che noi tassisti, uomini e donne, ci sono tanti altri lavoratori che fanno dei lunghi turni ed è vergognoso che non si sia ancora provveduto ad installare dei bagni chimici o a rendere accessibili degli spazi adibiti a questo scopo. In questi giorni un consigliere comunale “dell’opposizione” rispetto all'attuale Giunta ci ha gentilmente donato, a spese sue, dei voucher per due bagni chimici da mettere a disposizione dei nostri operatori. Un gesto che apprezziamo come il fatto che lui come altri anche si stiano impegnando in sede di Consiglio per portare avanti le nostre istanze da diversi mesi. Anche se evidentemente al Comune su certi temi forse si “dorme” come tempi di intervento o evidentemente non interessano se ancora dopo un anno siamo qui a parlarne. Forse – conclude sarcasticamente Boccalini- se avessimo richiesto una pista ciclabile probabilmente ci avrebbero ascoltato…»