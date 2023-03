Milano, consigliere di FdI nudo in webcam durante la riunione di Municipio 2

Dopo il pentastellato Gianluca Corrado, un altro consigliere del Comune di Milano cade nella trappola della videoconferenza presentandosi di fronte agli altri partecipanti in costume adamitico o quasi. Protagonista questa volta è Paolo Roccotagliata, 60 anni, consigliere di Municipio 2 di Fratelli d'Italia. Che per pochi secondi si è collegato con telecamera accesa mentre si trovava in una sala relax di un centro benessere ad Aprica, Sondrio, assieme alla propria compagna. Qualcuno dei partecipanti ha iniziato a far circolare le immagini, che sono presto diventate virali.

La versione di Roccotagliata: scambiato il tasto del microfono con quello del video

Ma il consigliere di FdI non si è scomposto ed ai cronisti di Repubblica ha spiegato: "Nel consiglio di zona della settimana scorsa mi ero fatto spiegare come funzionava il cellulare per accedere alle commissioni e ieri l'ho usato per la prima volta. Non mi sono accorto, purtroppo è colpa mia e l'ho fatto in buona fede, non mi sono accorto che il tasto per poter intervenire era chiuso, quindi quello che dicevo non si sentiva, e invece il tasto della telecamera era aperto. Ero appena uscito dal centro benessere ed ero entrato in sala relax, pensando così di intervenire se ci fosse stato motivo. Ero sdraiato comodamente a rilassarmi con il mio accappatoio con la mia compagna, poi non mi ricordo tutto quello che ho fatto".

Il consigliere di FdI: "Video diffuso? Sono cose che mi fanno solamente ridere"

Roccotagliata non si dimostra particolarmente dispiaciuto per la piccola gaffe e non mostra nemmeno risentimento per chi ha pensato di metterlo in difficoltà diffondendo le immagini: "Il video non l'ho visto. Non so chi sia stato a farlo e a farlo girare ma queste sono cose che mi scivolano via, mi fanno solamente ridere. Vederlo o non vederlo, questo video, mi lascia completamente indifferente. Ero in buona fede con tanto di testimoni".