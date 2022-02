Milano, controlli sul pesce nei ristoranti: irregolarità nel 55% dei locali

Milano, controlli sui prodotti ittici nei ristoranti: irregolarità nel 55% dei locali

Milano: controlli su 76 ristoranti, ben 42 non sono stati trovati in regola, con irregolarità nel 55% dei locali ispezionati. Sono i risultati dell'operazione "Metropoli" messa a segno tra il 24 ed il 25 febbraio dalla guardia costiera nel capoluogo lombardo e a Roma con lo specifico target dei prodotti ittici. E' emerso di tutto: gamberi marci, cucine sporche, tranci di pesce ammassati nei congelatori. A Milano i controlli hanno interessato prevalentemente all you can eat Gli illeciti, come spiega la nota della guardia costiera, erano legati dunque soprattutto alla "inosservanza delle norme sulla tracciabilità del prodotto ittico, cartina di tornasole della sua qualità". E poi "mancato rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare (soprattutto sulla conservazione del pescato) e inosservanza delle disposizioni inerenti l’igiene dei prodotti e dei locali".