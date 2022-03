Milano, coppia in Ferrari rapinata di un orologio da 230mila euro

Rapina a Milano nel tardo pomeriggio di martedì 1 marzo: i fatti in via San Marco, zona Brera. A colpire due banditi in scooter, che hanno assalito una coppia sudamericana sulla rampa di un autosilo, sparando un colpo a salve in aria. Vittime della rapina un peruviano 59enne titolare di una azienda che importa prodotti agricoli e la moglie di un anno più giovane.

La rapina a Milano all'uscita dall'autosilo

Come racconta il quotidiano Il Giorno, la coppia aveva appena preso l'auto per fare ritorno a casa. I due banditi li stavano seguendo da un pezzo e avevano puntato l'orologio dell'uomo, un prezioso Patek Philippe. Le urla della donna hanno attirato alcuni passanti, i rapinatori hannoo esploso il colpo in aria guadagnandosi il tempo necessario per fuggire. E' stato quindi allertato il 112 ed è stata sporta denuncia. Non sono stati trovati bossoli sul posto, sono in corso le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.