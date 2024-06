Milano: corso Buenos Aires, commercianti critici sui nuovi lavori

I commercianti di corso Buenos Aires a Milano sono critici sui lavori di riqualificazione promossi dalla giunta comunale, che prevedono alberature e nuove aree pedonali i cui lavori, finanziati dalle risorse Pnrr, partiranno entro l'estate per una durata annunciata di un anno e mezzo. Il dato emerge dal sondaggio condotto dalla Rete associativa di Confcommercio Milano con le risposte delle imprese su corso Buenos Aires. Ma molto più negativa, secondo quanto spiega una nota, è la valutazione sulla pista ciclabile e il suo impatto che si aggiunge al malcontento generale per l'assenza di un numero adeguato di aree per il carico e scarico merci e i problemi di accessibilità dovuti alla mancanza di parcheggi destinati ai disabili.

Il 68% delle attività commerciali intervistate di corso Buenos Aires è poco (29%) o per nulla (39%) soddisfatto del previsto posizionamento di vasche con arbusti e alberi lungo il corso. Molto soddisfatto, invece, il 10% e soddisfatto il 22%. La valutazione critica cresce sull'allargamento dei marciapiedi: 82% (poco soddisfatto il 38%, per nulla soddisfatto il 44%). Sulla pista ciclabile protetta con cordoli di corso Buenos Aires il giudizio è nettamente negativo: 93% (per nulla soddisfatto il 70%, poco soddisfatto il 23%). Fortemente negativa anche l'opinione sulle conseguenze per il traffico veicolare con la realizzazione della pista ciclabile: 92% (per nulla soddisfatto il 69%, poco soddisfatto il 23%). Per il 68% delle imprese che hanno risposto al sondaggio i passaggi di persone sono diminuiti dal 10 al 30%. Il 9% ha registrato invece un incremento (dal 10 al 20% di passaggi). Per il 23% la pista ciclabile non ha invece influito sui passaggi in corso Buenos Aires. Più drastico il giudizio sulle conseguenze economiche della pista ciclabile in corso Buenos Aires: l'85% delle attività commerciali ha dichiarato di aver subito un calo del fatturato (per il 46% con un calo superiore al 30% e per il 39% con una diminuzione fra il 10 e il 20%). "I nuovi interventi su corso Buenos Aires quanto effettivamente dureranno? Il rischio è, purtroppo, quello di aggravare ulteriormente la situazione di difficoltà che le attività commerciali del corso già registrano", ha commentato Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente Rete associativa ed Ascobaires.