Milano Cortina 2026: i primi tre tedofori sono Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti

Svelati nella serata di giovedì 13 febbraio, presso Casa Coca-Cola a Sanremo, i primi tre tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di Mahmood, Deborah Compagnoni ed Eros Zanotti.

"I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 saranno i Giochi dell'Italia intera, per questo Il Viaggio della Fiamma Olimpica tocchera' tanti territori. Le Olimpiadi sono un evento di grande valore che crea orgoglio" ha dichiarato Deborah Compagnoni, fuoriclasse dello sci alpino, vincitrice di ben tre medaglie d'oro e un argento olimpici, oltre a 3 ori mondiali e una coppa del mondo di gigante e dal 2021, Zanotti, sciatore di fondo, ha aggiunto: "Essere un tedoforo Coca-Cola nel Viaggio della Fiamma Olimpica per Milano Cortina 2026 e' un'emozione indescrivibile e un grande onore, lo sport mi ha insegnato a credere in me stesso, a superare le difficolta' e a valorizzare il mio talento. Ma soprattutto, mi ha dimostrato che con impegno e passione possiamo raggiungere traguardi straordinari. Spero che questo momento possa ispirare tante persone a non arrendersi mai, perche' ogni sfida e' un'opportunita' per dimostrare il proprio valore. Lo sport e' condivisione, amicizia e unione: unisce le persone e ci rende parte di qualcosa di piu' grande".

