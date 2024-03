Milano-Cortina 2026, il SEnato approva il dl sulla governance

Con 81 voti favorevoli, 20 contrari e 31 astensioni, il Senato ha approvato nella serata di mercoledì 20 marzo il decreto legge sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026. Il testo passa alla Camera.

Santanchè: "Sfida importantissima per il brand Italia"

"Con l'approvazione del decreto Olimpiadi 2026 da parte del Senato, compiamo un altro passo in avanti verso la realizzazione di un grande evento dal richiamo internazionale che sara' strategico non solo per Milano e Cortina, ma per l'intera Nazione. Una importantissima sfida per il turismo, l'economia e il brand Italia. Ci faremo trovare pronti". Questo il commento del ministro del Turismo Daniela Santanche'.