Milano-Cortina 2026, la cabina di regia Salvini: “Aumento costo materie prime”

"Penso che la prossima riunione del 27 febbraio avrà l'aggiornamento del piano delle opere compiuto. La società ci sta lavorando, lo faremo in accordo con le Regioni, col Mef, con le Province e con i Comuni. Entro un mese vogliamo avere il quadro definito e definitivo. C'è un aumento di costo delle materie prime ingente, notevole e superiore al 30% che però troverà risposta". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 convocata a Palazzo Lombardia.

Salvini: “ L'obiettivo è che la stragrande maggioranza delle opere connesse alle Olimpiadi arrivino a compimento”

"L'obiettivo è che la stragrande maggioranza delle opere connesse alle Olimpiadi arrivino a compimento, per cui una volta finite le Olimpiadi dovranno lasciare infrastrutture moderne, sicure nuove e innovative al territorio", ha aggiunto Salvini. Sulle opere di Milano Salvini ha spiegato di "aver sentito un rappresentante del sindaco di Milano, che ha detto che tutto sta procedendo secondo i tempi; siamo soddisfatti".

Fontana: "Il prossimo passo è "andare avanti a testa bassa a lavorare"

"Dovevamo fare un'analisi seria della situazione: mi sembra di poter dire che anche le preoccupazioni che per alcune opere erano state evidenziate si potranno sicuramente superare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della cabina di regia sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 convocata a Palazzo Lombardia. "L'ingegner Sant'Andrea entro la prossima riunione ci darà un dettagliatissimo cronoprogramma, oggi ne ha già avanzato un primo, per cui dovremmo sicuramente arrivare a completare tutte le opere", ha aggiunto Fontana, sottolineando che andrebbe "ad escludere" cancellazioni o ritardi sulla Lombardia. Il prossimo passo è "andare avanti a testa bassa a lavorare". L'aumento dei costi superiore al 30% evidenziato dal ministro Salvini, secondo Fontana, "è già coperto".

Fontana su Majorino: " Non si rende conto che un buon risultato sarà qualcosa di importante per tutto il Paese"

Commentando le critiche di Pierfrancesco Majorino, Fontana ribatte che "il candidato del centrosinistra dice che tutto sarà un disastro su tutto. Va bene, ne prendiamo atto, questi sono i suoi auspici. Non si rende conto che un buon risultato sarà qualcosa di importante per tutto il Paese, dovrebbe essere un vantaggio per tutto il Paese e per tutte le parti politiche".