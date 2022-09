Milano-Cortina 2026, Meloni a Bach: "Contate su di noi"

"Contate su di noi": la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, all'Ansa ha rassicurato in chiave organizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026 il presidente del Cio, Thomas Bach. I due - presente il presidente del Coni Giovanni Malago' -, si sono incontrati oggi a Roma dove Bach si trova per una visita ufficiale in Vaticano. La riunione, che si è svolta in un hotel vicino Villa Borghese, è durata quasi un'ora.