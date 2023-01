Milano-Cortina 2026: “Nei prossimi giorni incontro di valutazione”

"Nei prossimi giorni o settimane ci sarà un incontro nel quale si faranno tutte le valutazioni, io rappresento il Coni che è costantemente informato e interessato a questa materia". Lo ha spiegato il presidente Giovanni Malagò rispondendo, a margine della firma di un protocollo in Procura a Milano, ad una domanda sull'eventuale utilizzo di strutture in Piemonte per alcune discipline per le Olimpiadi invernali del 2026. Malagò ha anche risposto ad un domanda su un dossier di Aci Lombardia su presunti ritardi nella realizzazione delle opere per i Giochi.

Malagò: “ E' chiaro che per organizzare bene i Giochi occorre che l'infrastruttura sia fatta, e bene

"Ci sono due soggetti, due società - ha chiarito - una è la fondazione della quale mi occupo, che è il comitato organizzatore, e l'altra è la società che si occupa delle opere, in questo caso la statistica (riferita nel dossier, ndr) riguarda la seconda società che è pubblica, mentre noi ci occupiamo dell'organizzazione dei Giochi e sono due cose completamente diverse. Lì - ha aggiunto - c'è chi si occupa fisicamente degli appalti dell'opera". E ha proseguito: "E' chiaro, non siamo ipocriti, che per organizzare bene i Giochi occorre che l'infrastruttura sia fatta e sia fatta in tempo, è un grido di allarme di cui ormai sono tutti consapevoli".