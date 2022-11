Milano-Cortina, Abodi: "Con Varnier saranno Giochi meravigliosi"

"Andrea Varnier, che è il nuovo amministratore delegato di Milano-Cortina 2026, ha la fortuna di sapere già di cosa si tratti": così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della consegna dei Collari d'Oro al Foro Italico. "Probabilmente non tutti lo conoscono ma ha sempre lavorato molto bene in silenzio ovunque è andato. Conosce il mondo olimpico e il marketing olimpico da prima di Torino 2006. Non lo conoscevo bene io, ma questo è secondario, sono sicuro che è un professionista all'altezza del compito e che contribuirà a Giochi meravigliosi portando un bilancio in equilibrio e collaborando con Infrastrutture Milano-Cortina spa perché gli impianti possano essere pronti all'appuntamento". "Sono molto positivo, fiducioso e anche molto soddisfatto di aver trovato una persona come lui", ha aggiunto.

Sala: "Olimpiadi: serve una guida sicura e focalizzata sull'obiettivo"

"Buon lavoro ad Andrea Varnier, nominato ad di Fondazione Milano Cortina 2026. Il percorso delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che ospiteremo tra 4 anni ha bisogno di una guida sicura e focalizzata sull'obiettivo. Milano darà il suo supporto e si farà trovare pronta". Lo dichiara il sindaco Giuseppe Sala.