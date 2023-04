Milano-Cortina, Abodi sulla pista: "Rho è una scelta sostenibile"

"E' una scelta sostenibile, nel senso che questi padiglioni, così come avviene per tutte le attività che ci saranno in questo luogo, apriranno e chiuderanno e questa sarà secondo me un'esperienza molto utile anche per le prossime candidature olimpiche e paralimpiche invernali".

Abodi: "Con questa configurazione si potranno predisporre anche altri eventi"

Lo ha detto all'ANSA il ministro dello sport e dei Giovani Andrea Abodi rispondendo ad una domanda sulla decisione di far svolgere il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi Milano - Cortina 2026 alla Fiera di Rho- Pero, durante una sua visita al Salone del Mobile che si sta svolgendo proprio a Rho Fiera Milano. "Io sono molto soddisfatto - ha aggiunto - Grazie anche all'investimento che farà la fondazione fiera Milano e alle Olimpiadi e paralimpiadi si potranno predisporre anche altri eventi che con questa configurazione magari non si potevano organizzare avendo bisogno di spazi più ampi".