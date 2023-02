Milano-Cortina, Andrea Abodi: “Mi complimento con il governo”

"Con il ministro Abodi abbiamo fatto il punto su Milano-Cortina. Ho fatto i complimenti al governo per l'allestimento della cabina di regia, è fondamentale perché in tre anni e mezzo non era successo nulla e ora lavoriamo con il Governo a bordo. Riuscire a fare tutto resta comunque una corsa contro il tempo". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa post Giunta odierna alla quale ha partecipato pure il titolare del dicastero.