Milano-Cortina, bilancio approvato: perdite per 33,7 mln ma nessuna criticità

Milano-Cortina, il cda approva il bilancio: perdite per 33,7 mln "ma nessuna criticità"

"Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 ha approvato all'unanimita' il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Nel corso del 2023 sono proseguiti i lavori di acquisizione di nuovi domestic partner per un ricavo totale complessivo di circa 192 milioni di euro di cui contabilizzati, nell'anno 2023, circa 26,4 milioni di euro sempre in linea con il Budget Lifetime G-24. Il bilancio d'esercizio presenta una perdita annuale di circa 33,7 milioni di euro in linea sia con le previsioni del Budget Lifetime G-36 approvato dallo stesso CdA il 22 marzo 2023 sia con quello denominato G-24 approvato il mese scorso. Come comunica la Fondazione Milano Cortina 2026, "la situazione finanziaria, relativa alla fine dello scorso anno, non presenta particolari criticita' alla luce dei finanziamenti esistenti e della necessita' di cassa prevista per gli anni successivi".