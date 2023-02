Milano-Cortina, bisogna correre. Nasce la cabina di regia

Nella riunione di oggi a Palazzo Chigi, è stata costituita la cabina di regia per i Giochi invernali Milano-Cortina 2026, che "si è impegnata a fare il punto sistematico sulle problematiche relative allo stato di avanzamento dei lavori - opere pubbliche e infrastrutture sportive - e a verificare le possibili normative finalizzate all'accelerazione degli stessi". Lo rende noto Palazzo Chigi. Il prossimo appuntamento è per il "27 febbraio per un nuovo incontro congiunto con il tavolo dei territori".