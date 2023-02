Milano-Cortina, ecco le due mascotte finaliste

Svelate nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo le due proposte finaliste del concorso di idee "La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026". L'iniziativa, lanciata dal Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e del Merito, ha coinvolto studentesse e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia che hanno presentato oltre 1.600 idee progettuali di mascotte. Gli autori dei disegni finalisti, da cui il comitato organizzatore prenderà spunto per sviluppare le mascotte, sono stati gli alunni di due scuole secondarie di primo grado: l'Istituto Comprensivo Sabin di Segrate in provincia di Milano e l'Istituto Comprensivo di Taverna in provincia di Catanzaro.

La prima proposta raffigura due tipici fiori di montagna

La prima proposta, quella realizzata dai giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Sabin di Segrate raffigura due tipici fiori di montagna: una stella alpina e un bucaneve. Nel loro girovagare fatto di incontri, imprevisti, buffi pasticci e ostacoli da superare, la stella alpina e il bucaneve diventeranno un eccezionale esempio di perseveranza: due piccoli fiori che, mostrando una straordinaria resilienza, vinceranno sfide colossali per arrivare finalmente a vivere le grandi emozioni dei Giochi.

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Taverna invece, hanno proposto il disegno di una coppia di ermellini

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Taverna invece, hanno proposto il disegno di una coppia di ermellini, con l'intenzione di raccontare l' inclusività dei Giochi. I due piccoli mammiferi sono fratelli e hanno un'idea precisa in testa: le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono per tutti e di tutti e dunque ci sarà posto anche per due ermellini che nulla hanno da invidiare agli altri sportivi. "È strepitoso - dichiara il Presidente del Coni e del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò - il potenziale che gli studenti under 14 di tutta Italia ci hanno dimostrato con le loro idee. Quello tra scuola e sport è un legame vincente su cui vogliamo e dobbiamo investire sempre di più".