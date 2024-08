Milano-Cortina, Fontana: "Indotto miliardario, siamo nei tempi"

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l'importanza economica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, citando studi della Bocconi e della Ca' Foscari che prevedono un indotto di miliardi di euro. Fontana ha evidenziato come le infrastrutture e gli impianti sportivi realizzati per l'evento apporteranno benefici duraturi al territorio, migliorando non solo la capacità di ospitare manifestazioni sportive ma anche l'immagine complessiva della regione. Nonostante le polemiche, Fontana ha difeso la necessità di rinnovare strutture che richiedevano interventi da tempo, sottolineando che queste opere resteranno come patrimonio permanente.

Fontana: "Infrastrutture utili al territorio. Sull'inchiesta serve chiarezza"

Fontana ha rassicurato sul rispetto delle tempistiche per le principali infrastrutture necessarie ai Giochi, come la variante di Tirano e Sondrio, garantendo che saranno completate prima dell'inizio delle Olimpiadi. Anche se i lavori stanno causando disservizi temporanei, come quelli sui treni diretti in Valtellina, il governatore ritiene che fossero interventi indispensabili. Fontana ha anche commentato l'inchiesta in corso sulla Fondazione Milano-Cortina, esprimendo la necessità di chiarezza ma ribadendo che la società è stata costituita secondo le normative statali. Ha concluso affermando che le responsabilità devono essere chiaramente definite per garantire il successo dell'evento.