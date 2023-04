Milano-Cortina, il Cio: "Non serve nuova pista da bob"

La nuova pista da bob di Cortina d'Ampezzo finalizzata ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 "non e' una costruzione necessaria e dovrebbe essere utilizzata una struttura esistente in un altro Paese". E' la comunicazione del Comitato olimpico internazionale (Cio) fatta alla Commissione internazionale per la protezione delle Alpi (Cipra). La pista piu' vicina a Cortina e' quella di Igls nei pressi di Innsbruck in Austria.