Milano-Cortina, il ministro Abodi: "Ci sono ritardi ma ce la faremo"

"Siamo arrivati e la Fondazione Milano Cortina era sostanzialmente ferma da un anno. Ci siamo riorganizzati in pochi giorni, partendo dalla nomina del nuovo ad, Varnier, e costituendo una cabina di regia interistituzionale". Sono le parole del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, rilasciate in un'intervista al Corriere dello Sport.

L'intervista al Corriere dello Sport: "Abbiamo garantito la copertura finanziaria di tutte le opere collegate ai Giochi, che lasceranno eredità positive"

Che prosegue: "Abbiamo garantito la copertura finanziaria di tutte le opere collegate ai Giochi, che lasceranno eredità positive. Ci sono dei ritardi, ma insieme ce la faremo".