Milano Cortina: in estate lavori per nuova pista bob

A Cortina d'Ampezzo proseguono i lavori di demolizione dell'esistente pista di bob, quella che venne realizzata in funzione delle Olimpiadi del '56.

Il rifacimento della pista di bob di Cortina d'Ampezzo è stato fortemente voluto dal governo italiano

La vecchia pista ribattezzata in onore ad Eugenio Monti, in queste settimane viene demolita e nel corso dell'estate e' previsto l'inizio della realizzazione della nuova, quella che nel febbraio del 2025 ospiterà Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. Il rifacimento della pista di bob di Cortina d'Ampezzo è stato fortemente voluto dal governo italiano anche se fino a pochi mesi fa c'erano perplessità sull'effettiva realizzazione e anche a livello internazionale era stata indicata una possibile alternativa, il budello ghiacciato di Igls a Innsbruck.

Alex Tabarelli: Posso dire che stiamo lavorando intensamente all'attuazione del piano per completare la pista di Cortina"

"Di recente ci sono state molte notizie sia in Italia che all'estero. Posso dire che stiamo lavorando intensamente all'attuazione del piano per completare la pista di Cortina entro la data prevista", ha detto il presidente del Coni altoatesino, Alex Tabarelli. Sui tempi di realizzazione della nuova pista non c'e' una data certa, ma sicuramente dovra' essere pronta per il 2025.