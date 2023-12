Milano-Cortina: la nazionale cinese di sci alpinismo si allena in Italia

La nazionale cinese di sci alpinismo, dopo l'esperienza dello scorso anno, è tornata ad allenarsi a Pontedilegno, Tonale. Sono dieci gli atleti della Repubblica Popolare, cinque uomini e cinque donne con relativo staff tecnico e medico, che si trovano sulle nevi dell'Alta Valle Camonica per uno stage che dovrebbe protrarsi fino a maggio. L'obiettivo? Prepararsi al meglio per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in cui lo sci alpinismo farà il suo esordio. Ed essere pronti anche per i più vicini Campionati Asiatici in programma a febbraio 2024 e la qualificazione olimpica dell'anno successivo.

Due italiani alla guida tecnico-organizzativa del team cinese

Per la parte tecnico-organizzativa il team cinese è guidato da due italiani: il bresciano Andrea Gianni, ingegnere con una lunga esperienza di lavoro nella Repubblica Popolare, specialista di sci alpinismo, qui in veste di coordinatore, e il bellunese Oscar Angeloni, che dopo cinque anni alla guida della Nazionale svizzera, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura dal 2022. "Per la prima fase, da fine ottobre a metà dicembre la nostra base è a Ponte di Legno, all'hotel Mirella. Poi stazioneremo direttamente al Tonale, all'hotel Dolomiti, che già ci ha ospitato l'anno scorso, dove Bulferetti Group ci ha riservato tutti gli spazi necessari e dove ci siamo trovati benissimo" ha spiegato Andrea Gianni.

Sci alpinismo nuovo sport olimpico: la Cina punta al podio

Lo sci alpinismo ha mosso i primi passi in Cina nel 2010 e si è dato una vera e propria organizzazione nel 2017. Nel momento in cui è diventato disciplina olimpica, per i dirigenti di Pechino è divenuto prioritario bruciare le tappe per essere competitivi già nei Giochi d'esordio, quelli di Milano-Cortina. Di qui la scelta di prepararsi in un ambiente per molti versi simile a quello in cui si troveranno a gareggiare a Bormio nel 2026. I primi risultati si sono già visti: a fine febbraio scorso Yuzhen Lamu, che compirà vent'anni il prossimo 30 aprile, è diventata campionessa del mondo under 20 nello sprint, primo podio cinese nella storia di questo sport.