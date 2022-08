Milano-Cortina, la scelta del nuovo ad. In pole Scaroni, Profumo e Uva

Sembrano essere giorni decisivi – riporta l’Ansa - per la nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione di Milano-Cortina 2026. Secondo più fonti in ambienti politici e sportivi, tre al momento sono le candidature forti: Paolo Scaroni, presidente del Milan, vicepresidente di Rothschild ed ex ad di Eni, Alessandro Profumo, ad di Leonardo, e il dirigente Uefa Michele Uva, direttore della commissione Calcio e responsabilita' sociale.

La nomina avviene con decreto del presidente del Consiglio

La nomina, attesa a breve, avviene con decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi, sentiti Lombardia, Veneto, le Province di Trento e Bolzano, i Comuni di Milano e Cortina.