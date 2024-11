Look of the Games Milano Cortina 2026

Milano-Cortina: svelato il "look" delle Olimpiadi Invernali 2026, tra dinamismo e identità dello sport italiano

Milano si veste di emozione con la presentazione del "Look of the Games" per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Svelato ieri alla Fondazione Milano Cortina 2026, il progetto racchiude l'identità visiva che colorerà città, impianti, piste e accompagnerà milioni di spettatori in tutto il mondo. Presenti alla cerimonia anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Andrea Varnier (Fondazione Milano Cortina): "Un nuovo spirito italiano"

"Il Look of the Games" esprime una nuova idea di bellezza italiana – dinamica e inclusiva, pronta a rappresentare l’energia e l’entusiasmo italiani," ha spiegato Andrea Varnier, CEO della Fondazione. Questo design sarà l’invito visivo per spettatori, atleti e turisti a immergersi nello spirito dei Giochi e sarà declinato in ogni angolo delle città ospitanti, nelle piste, nei palazzetti e nelle trasmissioni televisive globali.

Cinque eccellenze italiane per cinque elementi fondativi

Al centro del progetto visivo ci sono cinque valori chiave: Creatività, Energia, Immaginazione, Passione e Stile, rappresentati da volti d'eccezione: il pianista Dardust per la creatività, la campionessa paralimpica Bebe Vio per l’energia, il comico Federico Basso per l’immaginazione, lo chef stellato Davide Oldani per la passione e l’étoile Nicoletta Manni per lo stile. Queste eccellenze italiane donano un’identità emotiva e distintiva all’intero look dei Giochi.

I pittogrammi delle discipline: il talento degli atleti diventa arte visiva

Ispirati alle discipline olimpiche e al talento degli atleti, i pittogrammi delle discipline completeranno l’immagine visiva dei Giochi. Questi simboli saranno la firma stilistica sui percorsi e sui campi di gara, accompagnando le imprese sportive con un tocco di design italiano.

Verso il 2026: un’esperienza immersiva per tutti

Dal merchandising alla comunicazione globale, il "Look of the Games" avrà un ruolo cruciale, trasformando l’immagine di Milano-Cortina 2026 in un’esperienza indimenticabile per miliardi di spettatori. L’intero progetto punta a essere riconoscibile, avvolgente e immersiva, una vera celebrazione dello sport e della cultura italiana, pronta a lasciare un segno nel cuore di tutti coloro che vivranno questo evento storico.