Milano-Cortina, Malagò: "Abodi particolarmente gradito ai soci"

Abodi è una persona che ha sicuramente dimostrato di essere particolarmente gradita ai soci". Cosi' il presidente del Coni Giovanni Malago' ha risposto, a margine di un evento, a chi gli ha chiesto se Andrea Abodi possa essere il nuovo ad di Milano-Cortina 2026.

Malagò: “Ci aspettiamo una nomina in tempi brevissimi”

"Oggi è tutto un discorso in pectore - aggiunge Malago' -. L'interlocuzione c'e' stata per individuare l'ad, ma sempre in un modo fuori dalla sacralità della forma. Ci aspettiamo una nomina in termini brevissimi, perche' tutti sanno quanto sia importante per non dire urgente e il Cio stesso su questo sollecita moltissimo, perche' e' evidente che e' una situazione atipica".

Attilio Fontana: "A me va bene tutto: che scelga Draghi o che scelga la Meloni"

"Sono tutti personaggi di grande valore, quindi che scelga il governo. E' compito del presidente del consiglio indicarlo e nominarlo". E' l'endorsement del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui nomi circolati finora per sostituire Vincenzo Novari come amministratore delegato di Milano-Cortina 2026, tra cui quello di Andrea Abodi. "Io ho detto che prima avessero scelto e meglio sarebbe stato - aggiunge Fontana, a margine della presentazione della terza edizione del festival della cultura paralimpica -. Ormai manca una settimana e mezza. A me va bene tutto: che scelga Draghi o che scelga la Meloni, a me va sempre bene".