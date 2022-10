Milano-Cortina, Malagò: "Valore aggiunto per 2 miliardi di euro"

"Sono sempre stato il portabandiera dei grandi eventi sportivi. Tutti gli operatori sono felici quando questi arrivano nel nostro Paese". Lo ha detto Giovanni Malago', presidente Coni, intervenendo ai lavori del Made in Italy Summit del Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky Tg24. "Per Milano-Cortina - ha aggiunto - ad esempio abbiamo un valore aggiunto per 2 miliardi di euro. Parliamo di 36 mila occupati a regime. Ci sara' un gettito fiscale di mezzo miliardo di euro che portiamo nel sistema. Siamo a bordo del sistema dell'economia. In Italia siamo ritenuti una eccellenza nel mondo nell'organizzare questi eventi".