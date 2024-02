Milano-Cortina, mancano due anni: si inaugurano gli Spectacular

Il 6 febbraio 2024 mancheranno esattamente due anni all'inizio dei XXV Giochi Olimpici Invernali. che si disputeranno a Milano-Cortina. Dal Duomo di Milano fino alle montagne di Cortina d'Ampezzo, passando per le terre alte della Valtellina, della Val Di Fiemme e di Anterselva: per la prima volta nella storia, un'area di 22 mila chilometri quadrati dara' vita a un'edizione dei Giochi memorabile, avvalendosi dell'esperienza, della passione e della tradizione del nostro Paese negli sport invernali.

Due anni alle Olimpiadi: il programma

A due anni dalla cerimonia di apertura dei Giochi, in programma venerdi' 6 febbraio 2026 allo stadio Meazza di Milano, prende il via una settimana di eventi e iniziative in tutta Italia per celebrare il fascino e le emozioni della Road to the Games. Così riepiloga Agi. Il 6 febbraio alle ore 12 in Piazza della Scala a Milano, di fronte al Palazzo della Ragioneria del Comune di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malago', dell'amministratore delegato Andrea Varnier e delle altre autorita', verranno inaugurati gli Spectacular: installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici. I massimi simboli dello sport celebreranno gli sport invernali e i valori di Milano Cortina 2026.

L'intervento del sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della presentazione delle Final Eight di basket commentando l'ok ufficiale ai lavori per la pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026 che di fatto chiudono definitivamente la porta, salvo sorprese, all'ipotesi Cesana (Piemonte): "Se è stata trovata una soluzione da italiano non posso che esserne contento - ha ammesso - Poi è chiaro che come sindaco di Torino sono dispiaciuto di questa opportunità mancata per il nostro territorio"

Olimpiadi, a Milano Cortina le stelle dell'hockey Nhl

Il fascino dell'Italia attira nel frattempo grandi nomi dell'hockey su ghiaccio. A Milano, la citta' dove sono previste le partite griffate cinque cerchi sia del torneo maschile che femminile del 2026, sbarcheranno le stelle della mitica NHL, il campionato professionistico nordamericano dove militano giocatori canadesi e americani ma anche europei, svedesi, finlandesi, cechi, slovacchi, svizzeri, tedeschi e ovviamente russi. Due le piste ghiacciate milanesi, Palaitalia Santa Giulia da 15.000 spettatori, e la venus 'Hockey 2' ai padiglioni 22 e 24 di Fiera Milano-Rho.

I giocatori NHL non erano presenti nelle rispettive squadre nazionali alle ultime due edizioni: a Pyeongchang 2018 in Corea del Sud, a seguito di una disputa con il Comitato Olimpico Internazionale circa il finanziatore delle spese di viaggio, alloggio e assicurazione, e a Pechino 2022 per motivi legati alla pandemia di Covid-19.Prevista la presenza delle stelle dell'hockey anche all'edizione del 2030: la sede non e' ancora stata assegnata. La candidatura delle Alpi francesi e' entrata nella "fase di dialogo mirato con il Cio" mentre Salt Lake City potrebbe ospitare i Giochi del 2034 per evitare la vicinanza con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Milano segnera' la prima apparizione olimpica di tutte le stelle della nuova generazione NHL, quali il fenomeno Connor McDavid, Nathan MacKinnon, Auston Matthews e Leon Draisaitl. Gia' definiti i gruppi della prima fase del torneo olimpico maschile.

L'Italia, che torna alle Olimpiadi dopo Torino 2006 essendo Paese ospitante, giochera' nel girone A contro Canada, Svizzera e Svezia. Resta il nodo della Russia: la 'Sbornaja' e' stata inserita nel gruppo C assieme a Stati Uniti e due Nazioni che dovranno ancora qualificarsi ma la partecipazione e' legata alle decisioni del Cio e IIHF in base alla situazione in Ucraina. Le squadre nazionali russe sono attualmente ancora sospese.