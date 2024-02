Olimpiadi, la pista di bob si farà a Cortina: accordo firmato

La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sara' nel comune veneto: Simico ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuera' i lavori. Lo riferiscono il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e quello per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sottolineando che "la scelta mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo Governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei Giochi".

Giorgetti e la battuta sulle Olimpiadi: "Quasi pentito..."

Nel frattempo il ministro all'Economia Giancarlo Giorgetti è tornato su una sua esternazione di questa mattina che stava cominciando a suscitare polemiche. "Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più - spiega - e incomincio a essere pentito di averlo fatto , perché ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni", aveva detto. Ora il chiarimento: "Penso che sia una battuta, però è una battuta tesa a stimolare tutti i protagonisti, perché se si guardano le date, il tempo trascorso e quello che manca, c'è sempre meno tempo".

"Non è come qualsiasi altra opera - argomenta - in cui si dice 'vabbè c'è un ritardo, dispiace' e finisce lì. Qui c'è una data e se non siamo pronti per quella data finisce tutto. Quindi è una responsabilità per il Paese". "Oggi - prosegue - ho letto che è stato firmato l'appalto per la pista da bob, è una bella notizia, piano piano le cose si muovono". "La data è quella - conclude - non si può spostare, bisogna correre di più e recuperare".