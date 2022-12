Milano-Cortina, online il nuovo sito (con logo) di Società Infrastrutture

È online il nuovo sito di SIMiCo, la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. soggetto giuridico, a totale partecipazione pubblica, preposto - secondo le disposizioni di legge - a svolgere tutte le attività di realizzazione delle opere connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il sito è suddiviso in tre "Sezioni": una per le notizie, una per le procedure amministrative (conferenze di servizi, bandi, convocazioni etc), una dedicata al Piano delle opere per le Olimpiadi. La "Sezione" sul Piano, totalmente interattiva e aggiornata in tempo reale, offre all'utente la possibilità di visualizzare una scheda informativa per ciascuna delle 73 opere inserite del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2022 che ha individuato gli interventi, con relativo costo e copertura finanziaria.

SiMiCo: il logo che rielabora il Duomo di Milano e le cinque torri di Cortina

L'homepage, inoltre, si apre con il nuovo logo della Società: il disegno è la rielaborazione grafica dei profili del Duomo di Milano e delle 5 Torri di Cortina d'Ampezzo, a rappresentare tutti i siti olimpici, uniti idealmente da infrastrutture di collegamento. Infatti, il logo, racconta in pochi tratti la mission identitaria della Società, ovvero quella di progettare, riqualificare e realizzare le opere olimpiche e paralimpiche per i Giochi del 2026. "Il nuovo sito racconta e racconterà in modo completo e trasparente il nostro impegno. Si potrà seguire giorno per giorno l'andamento delle procedure, prima, e dei lavori, poi" commenta Luigivalerio Sant'Andrea, amministratore delegato della Società Infrastrutture.