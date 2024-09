Milano-Cortina, Sala: "Avanzano i lavori, ma resta il nodo dei costi extra"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto il punto sui lavori in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando progressi significativi, ma anche il persistere di problematiche legate ai costi extra. "Siamo in anticipo sul villaggio olimpico e abbiamo recuperato sul Pala Santa Giulia", ha spiegato Sala, "ma resta il tema degli extra costi, che non possono essere coperti dal pubblico essendo lavori privati, a meno di trovare una giustificazione legale adeguata". Nonostante le difficoltà economiche, Sala ha sottolineato l'importanza della campagna di reclutamento volontari, un elemento cruciale per il successo dell'evento, come dimostrato durante Expo e le recenti Olimpiadi di Parigi.

Jannik Sinner Ambassador: "Mi piacerebbe essere teodoforo"

Durante la presentazione di Jannik Sinner come ambassador per la squadra dei volontari di Milano-Cortina 2026, il numero uno del tennis mondiale ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo. "Io tedoforo per Milano-Cortina 2026? Mi piacerebbe ma sono domande a cui non possiamo ancora rispondere. Mi farebbe piacere fare parte in qualche modo delle Olimpiadi: lo sport mi ha dato davvero tanto, l'adrenalina che mi ha dato lo sci non l'ho ancora ricevuta da altre cose. Ho una grande connessione con l'inverno. Mi piacerebbe vedere il gigante, la discesa libera ma solo da fuori perché quando sciavo avevo paura".