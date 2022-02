Milano-Cortina, Sala riceve la bandiera delle Olimpiadi a Pechino

I sindaci di Milano e di Cortina Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina hanno ricevuto a Pechino alle 14.05 ora italiana di domenica 20 febbraio la bandiera olimpica dalle mani del presidente del Ciom Bach. Il passaggio di testimone è avvenuto nel corso della cerimonia di chiusura dei Giochi di Pechino 2022, alla presenza del primo cittadino della capitale cinese, Chen Jining. Milano rappresenta i concetti di 'citta'', 'futuro' e 'umanita'', Cortina la 'montagna', la 'natura' e la 'sostenibilita''. Oggi la bandiera bianca con i cinque cerchi olimpici arriva in Italia direttamente da Pechino. Da venerdi' 6 a domenica 22 febbraio del 2026 a Milano, Cortina e in alcune localita' delle province di Trento e di Bolzano si terranno le gare della XXV edizione dei Giochi olimpici invernali. "Per Milano. E soprattutto per l’Italia. In questo momento più che mai", ha commentato Sala su Instagram